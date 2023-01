Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche am Silvesterwochenende- Bargeld entwendet

Löhne (ots)

(sls) Bereits am vergangenen Freitag (30.12.) drangen Unbekannte in ein Wohnhaus am Ernst-Wiechert-Weg in Löhne ein. Durch einen nach hinten gelegenen Wintergarten verschafften sich die Täter Zugang zum Haus, in dem sie augenscheinlich eine Schiebefenster mit Gewalt aufdrückten. In der Zeit von 18.30 Uhr bis um ca. 22.30 Uhr befanden sich die Bewohner nicht zu Hause. Im Inneren des Hauses wurde sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und alles Schränke, Schubladen und Behältnisse geöffnet. Die Unbekannten konnten Bargeld in vierstelliger Höhe, sowie einen Goldtaler und einen Ring als Diebesgut mitnehmen. Anschließend verließen die Täter durch die Einstiegstür das Haus und das Gelände in bislang unbekannte Richtung. Zu einem weiteren Einbruch wurden Polizeibeamte dann am Neujahrsmorgen an die Brinkstraße gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen drangen dort unbekannte Täter über ein eingeworfenes Wohnzimmerfenster in ein Einfamilienhaus ein. Hier wurden ebenfalls sämtliche Räume durchsucht und neben einem Fahrzeugschlüssel noch eine Geldbörse mit etwas Bargeld, sowie persönliche Papiere mitgenommen. Anschließend verließen die Täter über eine Wintergartentür mit Diebesgut das Haus. Die Bewohner befanden sich im Zeitraum ab 0.30 Uhr in einem Anbau des Hauses und bemerkten den Einbruch erst am Morgen gegen 07.30 Uhr. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, denen im kurzen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ernst-Wiechert Weg oder Brinkstraße aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

