Goch (ots) - In den Lagerraum einer Firma an der Borsigstraße sind unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. Oktober 2022) eingedrungen. Sie überstiegen eine Mauer zu dem Grundstück und schnitten dann Löcher in die Fassade des Gebäudes, um sich Zutritt zu verschaffen. Entwendet wurden Computer-Zubehörteile. Die Kripo Goch bittet Zeugen, sich unter 02823 1080 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

