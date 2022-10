Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Holzunterstand gerät in Brand

Zeugen gesucht

Rees (ots)

Aus bislang unklarer Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen (23. Oktober 2022) der Holzunterstand einer Gartenlaube auf einem Grundstück an der Bergswicker Straße in Brand. Gegen 06:40 Uhr erhielt die Polizei Meldung zu dem Feuer, die Feuerwehr rückt aus und löschte den Brand auf dem schrebergartenähnlichen Gelände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell