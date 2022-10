Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Außenbordmotor von Boot gestohlen

Geldern-Walbeck (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Samstag (22. Oktober 2022), 10:30 Uhr, haben unbekannte Täter den Außenbordmotor eines Bootes gestohlen, das auf einem Anhänger auf einem Hof an der Hollesstraat abgestellt war. Der Motor war mit Vorhängeschlössern gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Geldern 02831 1250 entgegen genommen. (cs)

