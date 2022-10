Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 32-jähriger mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 32-jähriger Tatverdächtiger ist am Dienstag vorläufig festgenommen worden und wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 03:30 Uhr versucht haben, in eine Gaststätte im Bereich des Bachenweges in Karlsruhe einzubrechen, um dort stehlenswerte Gegenstände zu entwenden. Zeugen verständigten die Polizei, die kurz darauf am Tatort eintrafen. Der Fluchtversuch des Verdächtigen auf einem Fahrrad und weiter zu Fuß blieb letztlich erfolglos. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest. In seinem Rucksack fanden die Polizisten verschiedene mutmaßliche Einbruchswerkzeuge. Zudem stellte sich heraus, dass das von dem Beschuldigten mit sich geführte Fahrrad gestohlen war.

Der 32-jährige rumänische Staatsangehörige steht nach aktuellem Sachstand im dringenden Verdacht, bereits im September mehrere Gartenhütten einer Kleingartenanlage in Ettlingen aufgebrochen und hieraus teilweise Gegenstände entwendet zu haben. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell