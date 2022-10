Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal-Untergrombach - Junge Frau von Exhibitionist belästigt - Polizei sucht Zeugen

Ein Exhibitionist belästigte offenbar am Samstagmorgen eine 18-jährige Frau an der S-Bahnhaltestelle in Untergrombach. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhren gegen 09:45 Uhr die junge Frau und ein noch unbekannter Mann zusammen in der S-Bahn. Nach dem Ausstieg befanden sich beide im Bereich der dortigen Bushaltestelle. Hier entblößte der Mann sein Geschlechtsteil, manipulierte daran und schaute die Frau dabei an.

Die Geschädigte beschreibt den Mann als ca. 180cm groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpulli und einer ärmellosen schwarzen Daunenweste. Außerdem trug er eine weiße FFP2 Maske.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

