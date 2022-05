Polizei Hagen

POL-HA: Frau zieht sich bei häuslicher Gewalt Platzwunde zu

Hagen-Wehringhausen (ots)

Montagabend (30.05.2022) zog sich eine Frau bei einer häuslichen Gewalt in Wehringhausen eine Platzwunde am Kopf zu. Die Hagenerin stritt sich in der gemeinsamen Wohnung mit ihrem Ehemann, der ihr dabei mit der Hand in das Gesicht schlug. Grund für die Auseinandersetzung sei gewesen, dass der 29-Jährigen sich beschwert habe, dass seine Frau ihm das Essen zu spät gemacht habe. Durch den Schlag prallte die Frau mit dem Kopf gegen einen Türrahmen und verletzte sich. Unmittelbar nach dem Vorfall verließ der Mann die Wohnung. Es sei bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten aufgrund von Nichtigkeiten gekommen, die jedoch ausschließlich verbal erfolgt sein sollen. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den 32-Jährigen nicht mehr antreffen, er war auch telefonisch nicht erreichbar. Die leicht verletzte Hagenerin lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Sie wurde aufgefordert die Polizei zu informieren, sobald ihr Ehemann zurück in die gemeinsame Wohnung kommt, damit ihm die Beamten ein Rückkehrverbot aussprechen und eine Gefährderansprache mit ihm führen können. Die Polizisten fertigte eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell