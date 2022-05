Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Spezialklinik gebracht

Hagen-Eilpe (ots)

Gegen 19.30 Uhr kam es am Montag (30.05.2022) zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung In der Welle/Eilper Straße, bei dem ein Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 34-jährige Hagener mit seinem Krad in Richtung Delsterner Straße unterwegs. Ein 50-Jähriger fuhr zu dieser Zeit mit seinem Honda in der Gegenrichtung in Richtung Frankfurter Straße. Er wollte nach links in die Straße In der Welle abbiegen und ordnete sich hierfür in die Fahrspur ein. Als der vorfahrtsberechtigte Motorradfahrer auf den Einmündungsbereich Eilper Straße/In der Welle zufuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Auto des 50-Jährigen. Nach notärztlicher Behandlung wurde ein Rettungshubschrauber für den Transport des 34-jährigen Hageners hinzugerufen. Der 50-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizei Hagen durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund unterstützt. Die Polizei sperrte die Eilper Straße im Bereich zwischen der Selbecker Straße und der Kreuzung Eilper Straße/Delsterner Straße/Volmestalstraße für mehrere Stunden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Ob auch eine unangepasste Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt hat, klärt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

