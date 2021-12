Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sprengten in den frühen Morgenstunden des 31.12.2021 einen Zigarettenautomaten in der Friedrich-Ebert-Straße. Hierbei kam es zu einer Explosion des Automaten, bei welchem dieser komplett zerstört wurde. Aus dem Automaten wurden Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Aufgrund von Zeugenaussagen kann der Tatzeitraum zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr eingegrenzt werden. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. In den vergangenen Tagen kam es in Mannheim bereits mehrfach zu gleichgelagerten Fällen mit identischem Modus Operandi. Weitere Zeugen, die auf den Knall aufmerksam wurden und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 oder dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/33010 zu melden.

