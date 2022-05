POL-HA: Brand an Umspannwerk in Haßley

Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Sonntag, 29.05.2022, rief ein 38-Jähriger die Polizei gegen 05:30 Uhr zu einer Tankstelle in der Wehringhauser Straße. Eigentlich wollte er eine Körperverletzung zu seinem Nachteil anzeigen. Während der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Beamten jedoch starken Alkoholgeruch in der Umgebungsluft. Auch ein Zeuge meldete sich bei den Ordnungshütern und gab an, dass der Betrunkene kurz ...

mehr