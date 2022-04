Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Unfälle mit Verletzen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Bibersfeld: Zu schnell in den Kreisverkehr, 3 Verletzte Am Karfreitag Nachmittag, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 21jähriger BMW-Fahrer die K 2591 von Michelfeld nach Bibersfeld. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr er am Kreisverkehr geradeaus über den Bordstein und kollidierte im Anschluss mit dem Honda Jazz eines 64jährigen Mannes, welcher sich dort bereits im Kreisverkehr befand. Beide Fahrzeuge kamen in der Folge von der Fahrbahn ab und prallten gegen eine Straßenlaterne. Durch den Unfall wurde eine 15jährige Mitfahrerin im BMW, der Fahrer des Honda Jazz sowie seine 63jährige Beifahrerin verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall West wurde zunächst zur Bergung der beiden Insassen des Honda Jazz alarmiert. Sie konnten sich jedoch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Zur Versorgung der Verletzten waren 3 Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Diese wurden zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 30 000 Euro.

Gaildorf/Bröckingen: Mit Motorrad von Fahrbahn abgekommen, schwer verletzt Am Karfreitag Nachmittag, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 50jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha die B 19 von Sulzbach-Laufen in Richtung Bröckingen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er auf Höhe der Einmündung Altschmiedelfeld nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde hierbei schwer verletzt. Zur weiteren Versorgung des Mannes wurde dieser mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an dem Motorrad beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

