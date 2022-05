Polizei Hagen

POL-HA: Polizistinnen werden Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Als Polizistinnen Samstagabend (28.05.2022) gegen 22 Uhr in Altenhagen Streife fuhren, wurden sie in Höhe der Kreuzung Alleestraße/Helmholtzstraße Zeugen einer Unfallflucht. Die Beamtinnen beobachteten, wie ein 27-Jähriger mit seinem VW im Kreuzungsbereich rückwärts bergauf fahrend mit einem geparkten Pkw zusammenstieß. Anstatt anzuhalten und den Vorfall zu melden, fuhr der Hagener einfach weiter in die Helmholtzstraße. Dort hielten ihn die Polizistinnen an und konfrontierten den 27-Jährigen mit der Verkehrsunfallflucht. Er gab an, dass er die Kollision gar nicht bemerkt habe, weitere Angaben machte der Mann nicht. An seinem Auto konnten frische Kratzer und Fremdlack aufgefunden werden. Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem Mann verlief negativ. Er erhielt eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell