HZA-N: Ausbildung und Studium beim Zoll - Hauptzollamt Nürnberg informiert in Röthenbach

Nürnberg (ots)

Am 12. und 13. Oktober findet in der Karl - Diehl - Halle in Röthenbach a.d. Pegnitz die große Ausbildungsplatzbörse statt.

Das Hauptzollamt Nürnberg nimmt zum ersten Mal mit einem eigenen Informationsstand und einem Beratungsteam an dieser Berufsmesse teil. Bei den "Talentsuchern" des Zolls können sich Interessierte umfassend über Einstellungsvoraussetzungen, Ausbildung, duales Studium und die zahlreichen Aufgabenbereiche der Zollverwaltung informieren.

Zur Unterstützung bei den für die Allgemeinheit und die Wirtschaft wichtigen Aufgaben sucht der Zoll als moderne Bürger- und Wirtschaftsverwaltung immer engagierte Nachwuchskräfte für die Ausbildung im mittleren und das duale Studium im gehobenen Zolldienst. Bewerbungen für das Einstellungsjahr 2024 können beim Hauptzollamt Nürnberg wie folgt abgegeben werden:

- für den Beginn eines dualen Studiums am 01.03.2024 bis zum 15.04.2023 - für den Beginn eines dualen Studiums am 01.09.2024 bis zum 15.10.2023 - für den Beginn einer Ausbildung im mittleren Dienst am 01.09.2024 bis zum 15.10.2023.

Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de, www.zoll.de oder auf den Social Media Kanälen des Zolls mit "Zoll.Karriere" auf Facebook und Instagram, mit "Der Zoll" bei LinkedIn, mit "zoll_info" bei Twitter oder mit vielen informativen Videos unter dem YouTube-Kanal "Zoll Karriere".

