HZA-N: Zoll live bei "Hafen live erleben" - Infos rund um den Zoll und Hundevorführungen beim großen Hafenfest am 18. September 2022

Am 18. September von 10 bis 18 Uhr findet im Hafengelände Nürnberg das große Fest zum 50 - jährigen Jubiläum des bayernhafen Nürnberg statt.

Das Hauptzollamt Nürnberg nimmt mit seinem Zollamt Hafen an der Veranstaltung teil und präsentiert sich mit einem eigenen Infostand auf der Hafen-Meile am Festplatz. Die Zöllnerinnen und Zöllner beantworten alle Fragen rund um den Zoll und zeigen, was sie tagtäglich Verbotenes aus Paketen und Päckchen zu Tage bringen. Daneben präsentiert sich der Zoll als vielseitiger, moderner und innovativer Arbeitgeber, der eine zweijährige Ausbildung und ein dreijähriges duales Studium anbietet.

Als besondere Attraktion für Groß und Klein zeigen um 11.30 und 13.30 Uhr auf dem Festplatz die Zollhunde ihr Können.

