POL-H: Nachtragsmeldung: Festnahme eines Tatverdächtigen zu Tötungsdelikt in Hannover-Döhren

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat am Donnerstag, 02.06.2022, einen 28-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, am 11.05.2022 einem 22-Jährigen einen Stich versetzt und dadurch tödlich verletzt zu haben. Der Tatverdächtige wurde nun von Polizeibeamten festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat den Erlass eines Haftbefehls beantragt. Die Ermittlungen dauern an.

Die ursprüngliche Pressemitteilung zu dem Sachverhalt finden Sie unter folgendem Link im Internet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5220357

