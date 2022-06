Polizeidirektion Hannover

POL-H: Christopher-Street-Day in Hannover: Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Aufzugs in Hannover-Mitte und der Nordstadt erwartet

Hannover (ots)

Am Samstag, 04.06.2022, hat der Verein "Andersraum" anlässlich des Christopher-Street-Days in Hannover zu einem Aufzug in der Innenstadt, auf Teilen des Cityrings und der Nordstadt aufgerufen. Aufgrund der Versammlung kommt es auf mehreren wichtigen Straßen und Plätzen sowie dem Öffentlichen Personennahverkehr zu temporären Einschränkungen. Die Polizei bittet deshalb, auf Autofahrten in die Innenstadt zu verzichten.

Der Verein "Andersraum" ruft für Samstag zur Teilnahme an einer Versammlung in Hannover auf. Ab 12:30 Uhr ist im Rahmen der Veranstaltung "CSD.Hannover" eine Kundgebung auf dem Opernplatz geplant. Im Anschluss soll sich ein Aufzug durch die Innenstadt bzw. über Teile des Cityrings und der Nordstadt bewegen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 12.500 Teilnehmenden. Aufgrund der Größe des Aufzugs und des Streckenverlaufs ist den gesamten Samstagnachmittag hinweg mit Behinderungen und Einschränkungen für den Autoverkehr zu rechnen. Davon könnten auch die Zufahrten zu den innerstädtischen Parkhäusern betroffen sein.

Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, am Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr auf private Autofahrten ins Zentrum zu verzichten und stattdessen auf das Fahrrad oder Busse und Bahnen umzusteigen.

Betroffen sind von den Einschränkungen unter anderem der Aegidientorplatz, der Friedrichswall, der Friederikenplatz, die Marktstraße, die Breite Straße und die Karmarschstraße. Auch in den Bereichen rund um das Steintor sowie am Königsworther Platz, am Engelbosteler Damm sowie an der Christuskirche und am Klagesmarkt ist mit Einschränkungen zu rechnen, bevor der Aufzug dann am späten Nachmittag über den Ernst-August-Platz zum Opernplatz zurückkehren wird. /ram, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell