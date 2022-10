Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener Autofahrer fährt mit überhöhter Geschwindigkeit gegen Gebäude

Karlsruhe (ots)

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer versuchte am Samstag gegen 02:50 Uhr vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Als der junge Franzose in der Kapellenstraße kontrolliert werden sollte, bog er in die Waldhornstraße ab und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. An der nächsten Einmündung zur Markgrafenstraße verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einer Gebäudesäule. Zudem wurden durch den Aufprall mehrere Poller und ein Verkehrsschild beschädigt.

Die aufnehmenden Beamten konnten im verunfallten Fahrzeug neben dem Fahrer noch zwei weitere Personen feststellen. Glücklicherweise wurde durch die Kollision niemand verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 11.500 Euro.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von etwa 1 Promille. Einen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorzeigen. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Steffen Schulte, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell