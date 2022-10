POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw überschlägt sich auf der Autobahn, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte offenbar gleich mehrere Diebstähle in Ettlingen begangen. Gegen 04:45 Uhr versuchten zwei Männer wohl in ein Mehrfamilienhaus in der Hohewiesenstraße zu gelangen. Im Anschluss kletterten sie auf den Balkon eines Nachbarhauses, entwendeten Kleidungsstücke und ergriffen die Flucht. Dem ...

mehr