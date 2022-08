POL-PPKO: Zeugen nach Unfallflucht in der Mayener Straße gesucht

Koblenz (ots) - Betrüger und Ladendiebe erwischt Gleich in mehreren Geschäften in Koblenz wurden gestern gleich mehrere Ladendiebe erwischt. So wurde beispielsweise in einer Drogerie ein 41-jähriger Mann dabei ertappt, als er ein Parfum in den Hosenbund steckte und damit das Geschäft verlassen wollte. In einem ...

mehr