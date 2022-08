Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fassadenbrand

Aalen (ots)

Braunsbach: Fassadenbrand

Am Donnerstagvormittag gegen 10:20 Uhr kam es zu einem Brand an einem Schacht eines Wohnhauses in der Leonhard-Prosi-Straße. Das Feuer breitete sich auf die Fassade des Wohnhauses aus. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 34 Personen vor Ort und konnte den Brand löschen, bevor die Flammen gänzlich auf das Haus übergriffen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell