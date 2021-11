Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe stehlen hochwertige Winterjacken - Zeugen gesucht

Delbrück (ots)

(md) Am frühen Freitagmorgen (19.11.2021) gegen 03:30 Uhr warfen unbekannte Täter die Scheibe zur Eingangstür eines Modehauses in Delbrück ein und stahlen zahlreiche hochwertige Winterjacken.

In der Nacht wurde zur besagten Zeit der Alarm am Modehaus an der Thüleecke ausgelöst. Beim Eintreffen fanden die Beamten eine Glasflügeltür der Haupteingangstür komplett entglast vor, vor der Eingangstür befanden sich Glasscherben. Im Innenbereich lagen zwei Steinbrocken (ungefähr 20 x20 Zentimeter groß). Daneben fand sich ein leerer Kleiderbügel der Modemarke "Woolrich", eine Marke aus dem Sortiment des Modehauses.

Die Durchsuchung des Tatobjektes, bei der auch ein Hund eingesetzt wurde, die Absuche des Fluchtweges sowie Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich nach den Tätern verliefen negativ.

Nach Angeben des Modehausinhabers entwendeten die Diebe ungefähr 10-20 hochpreisige Winterjacken der Marken "Blauer" und "Woolrich" im Wert von je 300 beziehungsweise 780 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im besagten Zeitraum verdächtige Personen gesehen? Kann jemand Angaben zu dem Diebesgut machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter Telefon 05251-3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell