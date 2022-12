Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (30.11.2022) in der Fürstenstraße einen E-Scooter im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Der 38-jährige Besitzer stellte den grauen Roller der Marke Xiamoi gegen 19.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 5 an den dort gelegenen Fahrradständern ab und sicherte diesen mit einem Spiralschloss. Als er gegen 23.30 Uhr zurückkam, war der E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 175WOF verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

