Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmittag (29.11.2022) in der Karl-Kloß-Straße ein 57 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der 57-Jährige war gegen 12:40 Uhr mit seinem Roller in der Karl-Kloß-Straße aus Richtung Sonnenberg kommend unterwegs. Im Kurvenbereich kam er zu Fall, rutschte auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten Rollerfahrer und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

