POL-S: 82-jährige Passantin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Montag (28.11.2022) in eine Wohnung an der Wolzogenstraße sowie eine Doppelhaushälfte an der Florian-Geyer-Straße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen zwischen 07.00 und 19.00 Uhr die Terrassentür ein und durchsuchten die Erdgeschosswohnung an der Wolzogenstraße. Bei der Doppelhaushälfte an der Florian-Geyer-Straße hebelten Unbekannte zwischen 06.45 Uhr und 18.00 Uhr ...

