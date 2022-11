Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Montag (28.11.2022) in eine Wohnung an der Wolzogenstraße sowie eine Doppelhaushälfte an der Florian-Geyer-Straße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen zwischen 07.00 und 19.00 Uhr die Terrassentür ein und durchsuchten die Erdgeschosswohnung an der Wolzogenstraße. Bei der Doppelhaushälfte an der Florian-Geyer-Straße hebelten Unbekannte zwischen 06.45 Uhr und 18.00 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob in beiden Fällen etwas gestohlen wurde, muss noch überprüft werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

