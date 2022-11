Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Stadtbahn schwer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (28.11.2022) in der Pforzheimer Straße ist ein 54-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der 54-Jährige war gegen 17.20 Uhr auf dem parallel zu den Gleisen verlaufenden, Fuß-/Radweg aus Richtung Föhrichstraße unterwegs. An der Weilimdorfer Straße fuhr der Radfahrer nach links in Richtung Lindental und stieß dabei mit der entgegenkommenden Stadtbahn der Linie U6 zusammen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.

