Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei mutmaßliche Ladendiebe in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag und am Freitag (24./25.11.2022) zwei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 39 und 40 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, Waren aus zwei Geschäften an der Königstraße gestohlen zu haben. Zwei Ladendetektive beobachteten am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr einen 39 Jahre alten Mann dabei, wie er zwei Jacken im Wert von zirka 500 Euro an sich nahm. Anschließend soll er die Sicherungsetiketten entfernt haben und in Richtung des Ausgangs gelaufen sein. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 39-Jährigen daraufhin fest. In einem anderen Geschäft beobachtete ein Detektiv am Freitag, gegen 21.00 Uhr, einen 40 Jahre alten Mann dabei, wie er ein Parfum aus der Verpackung nahm. Anschließend soll er es in seiner Jackentasche versteckt haben. Nachdem der 40-Jährige den Kassenbereich passierte, sprach ihn der Detektiv an und bat ihn in sein Büro. Dort händigte der Mann ihm weitere acht Parfums im Wert von über 1.000 Euro aus. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest. Der 39-jährige rumänische sowie der 40-jährige marokkanische Staatsangehörige wurden am Freitag (25.11.2022) und am Samstag (26.11.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft den zuständigen Richtern vorgeführt, welche jeweils Haftbefehle erließen und in Vollzug setzten.

