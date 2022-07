Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand in Lieser

Lieser (ots)

Am Samstag, den 16.07.2022 kam es zu einem Flächenbrand in Lieser im Bereich der Weinberge unterhalb des Sportplatzes. Dabei wurde eine Fläche von ca. 150 bis 200m² in der Lage Lieserer Rosenlay in Mitleidenschaft gezogen und eine Vielzahl von Rebstöcken beschädigt. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen welche Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.

