Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug per WhatsApp

Speyer (ots)

Ein Speyerer Ehepaar erhielt am 18.09.2022 in den Abendstunden eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer. Bei der Verfasserin der Nachricht handelte es sich um eine weibliche Person, welche den gleichen Namen wie die gemeinsame Tochter trägt. Die vermeintliche Tochter habe aufgrund eines defekten Mobiltelefons eine neue Telefonnummer und forderte die Überweisung in vierstelliger Höhe auf ein Bankkonto. Die Überweisung wurde durch die Geschädigten auch getätigt. Nach Rücksprache mit der tatsächlichen Tochter ergab sich allerdings, dass diese nie solch eine Nachricht erfasst habe. Glücklicherweise wurde aufgrund eines Übertragungsfehlers das Geld nicht überwiesen, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell