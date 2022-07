Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Schwellbrand in einem Kellerlichtschacht verursacht Feuerwehreinsatz

Bonn (ots)

Bonn-Auerberg, Kölnstraße; 21.07.2022, 12:07 Uhr,

In den Mittagsstunden meldete ein Mitarbeiter eines Geschäfts- und Gewerbebetriebs an der Kölnstraße eine Rauchentwicklung aus einem Keller. Das gemeldete Ereignis konnte nach einer Erkundung durch die Einsatzleitung bestätigt werden. Auf der Gebäuderückseite drang dichter Rauch aus einem Kellerschacht. Umgehend wurde ein Atemschutztrupp, unter Vornahme eines Löschrohres, im Keller eingesetzt. Einen Brand konnten die eingesetzten Kräfte trotz Einsatz einer Wärmebildkamera im komplett verrauchten Keller vorerst nicht finden. Um den Keller rauchfrei zum machen und damit eine bessere Sicht zu bekommen wurde der Keller parallel mit einem Lüfter entraucht. Als Brandursache wurde abschließend ein Schwellbrand in einem Kellerlichtschacht(trockenes Laub und Papierabfälle) gefunden und abgelöscht.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die beiden betroffenen Geschäfts- und Gewerbebetriebe waren bereits vor eintreffen der Feuerwehr von einem Mitarbeiter geräumt worden.

Im Einsatz waren 27 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr Bonn, des Rettungsdienstes sowie der Führungsdienst.

