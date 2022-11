Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin angefahren und verletzt zurückgelassen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Herderstraße hat eine 17 Jahre alte Jugendliche am Dienstagabend (29.11.2022) leichte Verletzungen erlitten. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 18.00 Uhr die Herderstraße in Fahrtrichtung Botnanger Straße entlang. Als er im Einmündungsbereich nach rechts in die weiterführende Herderstraße abbog, erfasste er die 17-Jährige, die die Fahrbahn in Richtung der Botnanger Straße überquerte. Der Autofahrer fuhr anschließend in Richtung der Innenstadt davon, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Pkw, vermutlich einen Mercedes oder einen BMW gehandelt haben. Außerdem soll das Fahrzeug mit zwei Männern besetzt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Stuttgart