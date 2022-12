POL-S: 14-Jährigen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Herderstraße hat eine 17 Jahre alte Jugendliche am Dienstagabend (29.11.2022) leichte Verletzungen erlitten. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 18.00 Uhr die Herderstraße in Fahrtrichtung Botnanger Straße entlang. Als er im Einmündungsbereich nach rechts in die weiterführende Herderstraße abbog, ...

mehr