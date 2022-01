Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 14-jähriger Tatverdächtiger nach Auseinandersetzung in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Ost (ots)

Beamte der Kriminalpolizei haben nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen am 17.01.2022 an der Überkinger Straße (siehe https://t1p.de/1jo23) einen 14 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt. Die Beamten nahmen ihn am Mittwoch (19.01.2022) in Stuttgart-Ost aufgrund eines zuvor erwirkten Haftbefehls fest. Der 14-Jährige wurde noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell