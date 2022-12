Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfall auf Autobahn mit schwer verletzter Person

Schüttorf (ots)

Am gestrigen Morgen kam es auf der Autobahn 31 bei Schüttorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger war mit seinem VW Crafter gegen 5 Uhr auf der Autobahn in Richtung Leer unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Fehleinschätzung der Geschwindigkeit fuhr der 28-Jährige auf den vor ihm fahrenden Renault Kleintransporter eines 66-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde der Renault in die Mittelschutzplanke geschleudert. Der 66-jährige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Ochtrup mit vier Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

