POL-EL: Lähden - Versuchter Einbruch in Verkaufshäuschen - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots) - Am gestrigen Donnerstag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Emsbüren an der Straße "Heie" ausrücken. Um 10:35 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand an einem PKW. Die mit zwei Fahrzeugen und acht Personen angerückte Feuerwehr konnte den Brand ablöschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 1500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: ...

