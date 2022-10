Polizei Essen

POL-E: Essen: NEUE MASCHE - Falscher Polizist späht Supermarkt aus, um diesen am nächsten Tag zu bestehlen - Präventiver Hinweis für Mitarbeiter

Essen (ots)

45309 E.-Schonnebeck:

Vergangene Woche Samstag (22. Oktober) kam es in einem Discounter an der Bonifaciusstraße zu einem größeren Diebstahl, bei dem unter anderem Deo und Kaffee entwendet wurden. Im Nachhinein fiel einer Mitarbeiterin ein seltsamer "Zufall" in Zusammenhang mit der Tat auf.

Am Tag vor dem Diebstahl hatte ein Unbekannter den Supermarkt kurz vor Ladenschluss gegen 20:50 Uhr betreten. Der Mann hatte sich Mitarbeitern gegenüber als Polizist ausgegeben, dabei kurz seinen vermeintlichen Dienstausweis gezückt und erklärt, "nach dem Rechten sehen zu wollen". Anschließend hatte er die Angestellten über die Sicherheitsvorkehrungen der Filiale ausgefragt. Anscheinend nutzten der Täter bzw. mutmaßliche Komplizen das am Tag zuvor erworbene Wissen für den Diebstahl.

Der falsche Polizeibeamte wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 35-39 Jahre alt - Ca. 1,75 m groß - Südländisches Erscheinungsbild - Kurze schwarze Haare - Stabile Figur - Sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser neuen Masche mit falschen Polizeibeamten und rät:

- Lassen Sie sich den Namen des Beamten geben und schauen Sie sich den Dienstausweis genau an. - Beim geringsten Zweifel: Rufen Sie bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder wählen Sie die 110. - Geben Sie keine Auskünfte zu Mitarbeitern, Sicherheitsvorkehrungen der Filiale oder anderen sensiblen Daten.

Die Polizei ermittelt im oben genannten Fall wegen Amtsanmaßung und Diebstahl. Zudem wird geprüft, ob weitere Fälle dieser neuen Masche vorliegen./SoKo

