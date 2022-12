Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand eines gasbetriebenen Heizstrahlers

Lingen (ots)

Am gestrigen Samstag kam es im Lingener Ortsteil Biene zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 13 Uhr ein gasbetriebener Heizstrahler in der Garage eines Einfamilienhauses an der "Osterkampstraße" in Brand. Die angerückte Feuerwehr aus Lingen konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Das an die Garage angrenzende Einfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

