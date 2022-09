POL-COE: Dülmen, Gausepatt/ Unter Drogen Roller gefahren

Coesfeld (ots) - Cannabis und Kokain hat ein 24-jähriger Dülmener Autofahrer konsumiert. Am Freitag (02.09.22) endete seine Fahrt gegen 16 Uhr am Westring in Dülmen. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Drogenvortest war positiv. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Dülmener die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizei ...

