Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Samstag, 03.09.2022 (12.30 Uhr) bis Sonntag, 04.09.2022, die Seitenscheibe eines schwarzen Mercedes Benz ein. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz am Bahnhof in Havixbeck(Lasbeck). Die Täter entwendeten einen Rucksack samt Leergut aus dem Inneren des Fahrzeugs. Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: ...

