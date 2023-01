Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Parkenden PKW auf grader Strecke angefahren

Rödinghausen (ots)

(um) Gestern (Mo, 02.01.), gegen 22:25 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger aus Rödinghausen in dessen Golf Kombi auf der Bruchstraße . Die Fahrt in der Dunkelheit erfolgte aus Richtung Holser Straße in Richtung Osnabrücker Straße. Etwa 70 m vor der Einmündung der Gebrüder-Grimm-Straße fuhr der Mann auf einen dort am Fahrbahnrand geparkten BMW auf. Durch den Zusammenprall und ein eingeleitetes Ausweichmanöver fuhr der Wagen in unkontrollierter Weise über die Fahrbahn des Gegenverkehrs noch gegen ein dortiges Verkehrszeichen "Schulweg kreuzt". Das Unfallfahrzeug kam erst im Grünstreifen zum Stillstand. Beide Fahrzeug hatten erhebliche Unfallschäden. Der Wagen des 27-Jährigen schleppte ein Unternehmen vor Ort ab. Ebenso erschien ein herbeigerufener Rettungswagen vor Ort und kümmerte sich um die Verletzungen des Fahrers, welcher in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden musste. Von dort konnte er allerdings nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Schaden wird mit etwa 11.000.- Euro angegeben.

