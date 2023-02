Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich Lohne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 01. Februar 2023, gegen 14:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Stadt Lohne entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 66-jähriger Mann aus Münster mit einem Mercedes den mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Er gab an, dass kurz vor der Anschlussstelle Lohne/Dinklage ein Sattelzug auf den mittleren Fahrstreifen ausscherte und er zum Ausweichen nach links gezwungen war. Bei starkem Niederschlag in Form von Hagel verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes und geriet ins Schleudern. Schließlich prallte sein Pkw mit der Front in die Außenschutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Der 66-Jährige blieb unverletzt. Sein Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Wer den Unfallhergang beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell