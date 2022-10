Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Drei Taschendiebstähle angezeigt

Viersen (ots)

Drei Frauen sind am Samstagvormittag in der Viersener Innenstadt Opfer von Taschendiebinnen oder Taschendieben geworden. Alle drei Taten ereigneten sich im Bereich der Innenstadt, am Samstagmorgen zwischen 11 und 11.15 Uhr.

Eine 57-jährige Viersenerin ist gegen 11 Uhr von einer Verkäuferin in einem Modemarkt an der Hauptstraße darauf aufmerksam gemacht worden, dass ihr Rucksack, den sie auf dem Rücken trug, geöffnet war. Eine gemeinsame Nachschau ergab, dass das Portemonnaie mit Ausweis, Führerschein, EC-Karte und Bargeld fehlte.

Eine 78-jährige Frau aus Erkelenz bemerkte in einem Geschäft - ebenfalls auf der Hauptstraße - dass ihr Portemonnaie mit einem ähnlichen Inhalt fehlte. Beim Bezahlen in einem anderen Geschäft war es noch da gewesen.

Eine 50-jährige Viersenerin wurde in einem Geschäft am Rathausmarkt Opfer von Taschendieben. Ihr fiel an der Kasse auf, dass die zuvor verschlossene Umhängetasche, die sie auch in der Warteschlange an der Kasse über der Schulter getragen hatte, nun offen war und das Portemonnaie samt Inhalt fehlte. Die Tasche hatte einen Überschlagdeckel, der den Reißverschluss darunter verdeckte - der dennoch geöffnet worden war.

Die Zahl der Taschendiebstähle im Kreis Viersen war im Vergleich der Jahre 2020 und 2021 stark rückläufig gewesen. Auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 hatte sich dieser Trend fortgesetzt. In den Monaten Juli bis September verzeichnet die Statistik zwei Anzeigen mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für die bevorstehende Zeit der Weihnachtseinkäufe, die vollere Geschäfte und möglicherweise auch wieder Gedränge auf Weihnachtsmärkten und in Innenstädten erwarten lässt, rät die Polizei dazu, nicht leichtfertig mit der Geldbörse umzugehen. Das Motto lautet: Augen auf und Tasche zu. Ein Portemonnaie soll immer dicht am Körper getragen werden, in einer verschließbaren Innentasche der Jacke, in einem Brustbeutel oder einer Bauchtasche - so, dass niemand dort mit einer Bewegung herankommen kann, die man im Gedränge auch als zufällig werten könnte.

Weitere Informationen und Tipps, wie Sie sich schützen können, erhalten Sie auf unserer Internetseite: https://viersen.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-0

Melden Sie jeden Diebstahl oder auch verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei über die 110. /hei (990)



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell