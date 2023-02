Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Elsfleth +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein Pkw ist am Mittwoch, 01. Februar 2023, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Oberrege in Elsfleth beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, weil sich der Verursacher vom Unfallort entfernt hat.

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Mini um 12:30 Uhr auf dem Parkplatz vom Rewe-Markt und begab sich zum Einkaufen in den Markt. Sie kehrte um 13:00 Uhr zum Pkw zurück und stellte Schäden an der hinteren, rechten Tür fest, die später auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt wurden. Der Verursacher war vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem Mini zusammengestoßen.

Hinweise nimmt die Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen.

