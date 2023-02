Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in das Naturfreundehaus in Stenum +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind am Mittwoch, 01. Februar 2023, in das Naturfreundehaus in Stenum eingebrochen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

In der Zeit von 06:30 bis 12:15 Uhr schlugen sie eine Fensterscheibe des Hauses in der Straße "Steenhafer Berg" ein und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten etwas Bargeld und elektronische Geräte.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell