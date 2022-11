Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 15.11.2022, 9.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Geißlerstraße/Grevenbrede in Beckum. Ein 24-jähriger Ennigerloh befuhr mit einem Sattelzug die Geißlerstraße in Richtung Beckum. Aus ungeklärten Gründen geriet der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 34-jährigen Neubeckumers, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.5000 Euro.

