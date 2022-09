Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Farbschmiererei an Bürogebäude

Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Vandalen an einem Bürogebäude am Marktplatz im Zeitraum zwischen Freitagabend (16.9.) und Samstagmittag (17.9.) ihr Unwesen trieben, hofft die Polizei auf Hinweisgeber. Ersten Ermittlungen zufolge beschmierten die Unbekannten das Parteibüro mit schwarzer Farbe. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Sie hinterließen einen Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

