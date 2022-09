Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Hochwertiges Pedelec am helllichten Tag gestohlen

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Rüsselsheim (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Diebe bereits am Montag (12.9.) am Löwenplatz auf ein hochwertiges schwarzes Fahrrad vom Hersteller "Cube" im Wert von rund 4500 Euro abgesehen. Der Besitzer des Pedelecs hatte sein Eigentum gegen 9.30 Uhr mit einem Schloss gesichert an dem dortigen Fahrradständer zurückgelassen. Als er gegen 12 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Mountainbike jede Spur. Das Kommissariat 41 in Rüsselsheim ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen.

Möglicherweise konnten Passanten das kriminelle Vorgehen des noch unbekannten Täters beobachten? Wer in diesem Zusammenhang beziehungsweise zum Verbleib des Rades sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer 06142/6960).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell