POL-HP: Beim Ausparken anderes Fahrzeug gestreift und geflüchtet.

Bensheim (ots)

Am Montag, den 19.09.2022, zwischen 11:20 Uhr und 11:35 Uhr, kam es in der Schwanheimer Str. 23 in 64625 Bensheim, auf dem dortigen Parkplatz des Netto-Marktes zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom Unfallort durch den Unfallverursacher. Ein ausparkendes Fahrzeug touchierte ein nebenstehendes, geparktes Fahrzeug an der hinteren Stoßstange und hinterließ einige Kratzer über dem hinteren Reifen der Fahrerseite und an der Radkappe. Bei dem betreffenden PKW müsste es sich um ein weißes, etwas größeres Fahrzeug handeln. Wer war an diesem Tag Fahrzeugführerin oder Fahrzeugführer eines solchen PKWs und könnte möglicherweise in diesen Unfall verwickelt gewesen sein? Wer konnte den besagten Verkehrsunfall beobachten und kann nun Hinweise zu dem geflüchteten PKW und der Fahrerin oder dem Fahrer machen?

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen.

