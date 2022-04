Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw von Ausstellungsgelände gestohlen ++ Tostedt - Mehrere Katalysatordiebstähle

Buchholz/Trelde (ots)

Pkw von Ausstellungsgelände gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag, 9.4.2022, 15 Uhr und Montag, 9 Uhr haben Diebe vom Gelände eines Autohauses an der Hanomagstraße einen Pkw gestohlen. Der silberfarbene Toyota RAV4 befand sich auf dem Außengelände. Er war nicht zugelassen. Ob die Täter fremde Kennzeichen an das Fahrzeug angebracht haben, um ihn unauffällig wegfahren zu können, ist unklar. Der Schaden wird auf rund 25.000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei in Buchholz, Tel. 04181 2850.

Tostedt - Mehrere Katalysatordiebstähle

Auf dem Park & Ride Parkplatz an der Straße Zinnhütte kam es am Montag, 11.4.2022, in der Zeit zwischen 5:15 Uhr und 15:15 Uhr zu drei Katalysatordiebstählen. In der fraglichen Zeit haben Unbekannte von drei dort abgestellten Pkw die Katalysatoren aus der Abgasanlage herausgetrennt und gestohlen.

Auch in Buchholz kam es in den letzten Tagen zu zwei Fällen. In der Berliner Straße und in der Brandenburger Straße sind im Zeitraum zwischen Freitag, 8.4.2022 und Montag, 11.4.2022 zwei Pkw von Unbekannten angegangen worden. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Tatorten besteht, wird geprüft.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen beim Hantieren an oder unter einem Pkw aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270 oder an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell