POL-WL: Wohnungseinbruchdiebstahl

Harmstorf (ots) - Nachdem zunächst am Mittwoch in Winsen ein Jeep entwendet wurde, erbeuteten am Freitag, 08.04.2022, in der Zeit von 00:30 bis 11:00 Uhr, bislang unbekannte Täter ebenfalls einen Jeep Grand Cherokee. Das graue Fahrzeug mit dem Kennzeichen WL- H 1428, war in einem Carport in Harmstof, Am Horstberg, ...

